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А вы знали? В одном из сериалов Netflix снимается украинский актер

А вы знали? В одном из сериалов Netflix снимается украинский актер
19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Актер украинского происхождения Андрей Ивченко играет в популярном сериале от киногиганта.

Украинский актер Андрей Ивченко родом из Харькова, ранее снимался в третьем сезоне сериала "Удивительные чудеса". Поэтому, вероятно, вы "познакомились" с ним раньше. Однако, если нет, то есть шанс ознакомиться с его творчеством после выхода нового сезона "Люцифера".

Как известно, в фильме "Странные чудеса" актер сыграл роль киллера Григория, однако, кого сыграет Андрей Ивченко в "Люцифере" пока неизвестно. А о том, что он снимается в новом сезоне популярного сериала украинец сообщил на своей странице в инстаграме.

Он опубликовал фото сценария, на котором написано "Люцифер" и прокомментировал его фразой: "Возвращаюсь к работе".

 
 
 
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Back to work #Lucifer #Netflix #WBTV #Hg5Entertainment

Публикация от andrey ivchenko (@theandreyivchenko)

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Добавим, что Андрей Ивченко родился в Харькове в 1971 году. Однако в 1999 году эмигрировал из Украины в Европу. После этого он переехал в Канаду, а еще позже в США, где уже нашел себе "место под солнцем". В его фильмографии уже есть такие проекты, как "Странные чудеса", "Перевозчик", "Три икса: Реактивизация" и другие.

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Кино, Сериал, Netflix, Андрей Ивченко.
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