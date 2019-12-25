А вы знали? В одном из сериалов Netflix снимается украинский актер

Новости культуры:Актер украинского происхождения Андрей Ивченко играет в популярном сериале от киногиганта.

Украинский актер Андрей Ивченко родом из Харькова, ранее снимался в третьем сезоне сериала "Удивительные чудеса". Поэтому, вероятно, вы "познакомились" с ним раньше. Однако, если нет, то есть шанс ознакомиться с его творчеством после выхода нового сезона "Люцифера".

Как известно, в фильме "Странные чудеса" актер сыграл роль киллера Григория, однако, кого сыграет Андрей Ивченко в "Люцифере" пока неизвестно. А о том, что он снимается в новом сезоне популярного сериала украинец сообщил на своей странице в инстаграме.

Он опубликовал фото сценария, на котором написано "Люцифер" и прокомментировал его фразой: "Возвращаюсь к работе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Back to work #Lucifer #Netflix #WBTV #Hg5Entertainment Публикация от andrey ivchenko (@theandreyivchenko) 21 Дек 2019 в 11:22 PST

Добавим, что Андрей Ивченко родился в Харькове в 1971 году. Однако в 1999 году эмигрировал из Украины в Европу. После этого он переехал в Канаду, а еще позже в США, где уже нашел себе "место под солнцем". В его фильмографии уже есть такие проекты, как "Странные чудеса", "Перевозчик", "Три икса: Реактивизация" и другие.