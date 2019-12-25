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Среда, 25.12.2019
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"Уверен, что зрителям бы это понравилось": Майкл Б. Джордан о роли Супермена

"Уверен, что зрителям бы это понравилось": Майкл Б. Джордан о роли Супермена
20:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Звезда "Черной пантеры" не против сыграть человека из стали.

Актер Майкл Б. Джордан, получивший всемирную известность благодаря ролям в фильмах "Черная пантера" и "Крид: Наследие Рокки", не скрывает своего желания предстать когда-нибудь в образе Супермена.

Давая интервью каналу MTV, 32-летний актер заверил, что, доведись ему исполнить прославленного супергероя DC, он сделает все возможное, чтобы не разочаровать зрителей:

В медиапространстве то и дело возникают слухи о моем участии в разных проектах: мне приписывают роли Морфеуса в "Матрице 4" и Супермена, а также участие то в новых "Утиных историях", то в "Могучих рейнджерах". Я уже привык к этому и ничему не удивляюсь. Хочу лишь сказать, что я полностью отдаюсь каждому проекту, в котором я принимаю участие. Каждая роль должна быть подлинной. Я и сам люблю комиксы, потому понимаю недовольство фанатов, когда они сетуют: "Почему они решили внести те или иные изменения?". Думаю, в такой ситуации моя реакция была бы такой же. Но я хочу, чтобы вы знали: если мне доведется сыграть какого-то знаменитого героя, то это будет максимально подлинно. Уверен, что зрителям бы это понравилось.

А вы знали? В одном из сериалов Netflix снимается украинский актер

Очевидно, в своем комментарии Джордан делает отсылку к недавней новости, что он провел встречу с представителями Warner Bros., на которой обсуждались его шансы сыграть Супермена.

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Кино, Супермен, Звезда, Актер, Знаменитость, Майкл Б. Джордан.
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