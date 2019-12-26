Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Представлен официальный постер исторического боевика "Экс" (Фото, Видео)

Представлен официальный постер исторического боевика "Экс" (Фото, Видео)
15:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:Лента снята компанией "Т.Т.М." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино представило официальный постер исторического боевика "Экс", который выходит в прокат 23 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"Представляем официальный постер криминального боевика "Экс", который выходит в прокат 23 января. Лента рассказывает о группе молодых украинских подпольщиков УВО (украинской военной организации), которые готовят так называемый "экс" - экспроприационный акт", - говорится в сообщении. 

 

Это будет трэш: в сети появился трейлер украинской комедии "Голая правда" (Видео)

Отмечается, что сценарий фильма основан на реальных событиях: речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонски) в 1932 году.

Участие в фильме "Экс" стало дебютом в кинематографе почти для всех исполнителей главных ролей: роль Черного сыграл Орест Пастух, Явора - Виталий Гордиенко, а роли Зюка и Терена исполнили Роман Крывдык и Василий Колесник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Боевик, Экс, Исторический боевик, Постер исторического боевика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)
Как оригинально украсить праздничные блюда на Новый год 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь