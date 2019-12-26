Представлен официальный постер исторического боевика "Экс" (Фото, Видео)

Новости культуры:Лента снята компанией "Т.Т.М." при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино представило официальный постер исторического боевика "Экс", который выходит в прокат 23 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

"Представляем официальный постер криминального боевика "Экс", который выходит в прокат 23 января. Лента рассказывает о группе молодых украинских подпольщиков УВО (украинской военной организации), которые готовят так называемый "экс" - экспроприационный акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сценарий фильма основан на реальных событиях: речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонски) в 1932 году.

Участие в фильме "Экс" стало дебютом в кинематографе почти для всех исполнителей главных ролей: роль Черного сыграл Орест Пастух, Явора - Виталий Гордиенко, а роли Зюка и Терена исполнили Роман Крывдык и Василий Колесник.