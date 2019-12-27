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"На бумаге это выглядело, как безумие": Тодд Филлипс рассказал о трудностях с DC во время съемок "Джокера"

"На бумаге это выглядело, как безумие": Тодд Филлипс рассказал о трудностях с DC во время съемок "Джокера"
03:53 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Руководство DC не понимало суть "Джокера".

Руководство компании DC не понимало суть проекта "Джокер", и Тодду Филлипсу пришлось приложить значительные усилия, чтобы убедить поддержать производство.

Об этом рассказал сам постановщик в интервью известному документалисту Майклу Муру.

"Когда режим сменился в Warner Bros. также сменился режим и в DC. Они назначили главным в DC Уолтера Хамаду, который руководил небольшой хоррор-студией в Newline. У него, конечно не хватало влияния, чтобы просто остановить это, и я не говорю, что он бы это сделал если бы мог, но он просто не понимал наш проект. Потому что на бумаге это выглядело, как безумие. А он только что получил новую работу и рассуждал следующим образом: "Мы же сделали "Шазам!" и выпустили фильм "Чудо-женщина". У нас же все хорошо; неужели мы действительно хотим испортить успешную формулу?". Но в каком-то смысле у меня уже было достаточно веса, (хотя они в любой момент легко могли сказать "нет"), и мы просто жали на "газ", и скрипучее колесо стало потихоньку поворачиваться. Бюджет был так мал по отношению к другим фильмам по комиксам. Ведь в конечном итоге мы сняли фильм за 60 миллионов долларов, поэтому в Warner Bros. или в DC воспринимали его, скорее, как независимый проект", - сказал он.

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Как известно, в итоге "Джокер" заработал в прокате более миллиарда долларов.

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Фильмы, Warner Bros., Тодд Филлипс, DC, Джокер.
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