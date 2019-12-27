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"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате

"Звездные войны: Скайуокер. Восход" набирает обороты в прокате
15:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Финальный фильм "Звездных войн" собрал кругленькую сумму в прокате с момента выхода.

Кажется, девятый эпизод саги "Звездные войны" набирает обороты и исправляется в прокате. Несмотря на критику и тихий старт, кассовый сбор финального эпизода эры Скайуокеров собрал более полумиллиарда долларов.

Всего несколько дней назад в сети появилась информация, что "Звездные войны" с треском провалились в китайском прокате, собрав за первый уикенд всего 12 миллионов долларов. Однако позже иностранные издания писали, что в домашнем релизе лента набирает обороты, собрав в день Рождества 35 миллионов долларов. А теперь издание Deadline сообщает, что IX эпизод "Звездных войн" суммарно заработал более 500 миллионов долларов.

В источнике говорится, что более половины средств было получено в Северной Америке, остальные – за ее пределами. Для достижения такого результата ленте "Звездные войны: Скайуокер. Восход" понадобилось 8 дней. Напомним, премьера фильма состоялась 19 декабря.

Плохой рейтинг кассовым сборам не мешает: "Звездные войны 9" принес создателям уже 400 миллионов

Как известно, по состоянию на 26 декабря 2019 года фильм собрал 29,3 миллиона долларов в Германии, 22,8 миллиона долларов во Франции, 19,8 миллиона долларов в Японии и 15,5 миллиона долларов в Австралии. Сейчас 9 эпизод саги отстает в заработке от восьмой серии примерно на 15%.

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Кино, Фильм, Звездные войны, Звёздные Войны: Скайуокер. Восход.
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