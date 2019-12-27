"Чужестранка": в сети представили тизер-заставку нового сезона (Видео)

Новости культуры:Премьера пятого сезона назначена на 16 февраля 2020 года.

Канал Starz опубликовал тизер-заставку, в котором показал, как будет начинаться пятый сезон фэнтезийной драмы "Чужестранка" (Outlander) по серии популярных романов писательницы Дианы Гэблдон.

Сериал рассказывает о Клэр, враче из 1940-х годов, которая каким-то образом попадает в прошлое в Шотландию 18-го века и влюбляется в повстанца-якобита Джейми.

В последнем сезоне Клэр и Джейми Фрейзер поселяются в Америке, но им приходится готовиться к серьезному бою, поскольку их семья и новый дом подвергаются огромному риску.

К своим ролям вернутся Катрина Балф и Сэм Хьюэн. Добавим, что сериал уже продлен на шестой сезон.