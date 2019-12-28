Международный день кино отмечают 28 декабря

Новости культуры:На время изобретения кино считалось аттракционом, "подвижной фотографией"; оно много заимствовало из литературы и театра.

Сегодня отмечается Международный день кино - профессиональный праздник кинематографистов всего мира.

Именно 28 декабря 1895 года в подвале "Гранд кафе" на бульваре Капуцинок в Париже состоялся первый публичный платный сеанс "синематографа", изобретенного братьями Люмьер. Изысканная публика, собравшаяся на первый в мире киносеанс, смотрела "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".

В Киеве первый кинотеатр открыли в 1897 году. Вечером 3 января в клубе Киевского дворянского собрания состоялся пробный "сеанс подвижных живых картин кинематографа Люмьера". Киноаппарат Люмьера тогда еще не ввели в серийное производство, и его владельцем был руководитель "Киевского общества драматических артистов" Николай Михайлович Соловцов. Первые фильмы "крутили" в арендованном Соловцовым театре Бергонье на улице Фундуклеевской (ныне здание Театра русской драмы им. Леси Украинки).

В Украине игровые ленты появились в 1907 году, с 1909 года начали выпускать комедии, драмы, водевили из репертуара и в исполнении актеров украинских театров: "Шельменко-денщик", "Москаль-волшебник", "Ночь перед Рождеством". Существовали небольшие студии в Екатеринославе (Днипро), Одессе, Киеве. Затем были по-настоящему "революционные" для украинского кино 20-е годы ХХ века, когда появились фильмы Довженко "Звенигора" (1928), "Арсенал" (1929), "Земля" (1930).

С появлением звука украинский кинематограф получил новое дыхание. В 30-х годах Иван Кавалеридзе снял "Колиивщину" (1933), "Прометея" (1935), "Наталку Полтавку" (1936), "Запорожца за Дунаем" (1937).

Теперь же украинский кинематограф после многих лет упадка начинает возрождаться. В частности, американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм "Племя" режиссера Мирослава Слабошпицкого в список 50 лучших фильмов десятилетия. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Верховная Рада 19 декабря приняла президентский закон "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages")". Участие в организации, членами которой являются 38 государств Совета Европы, открывает доступ к получению финансирования отдельных проектов кинопроизводства (копродукции) из фондов общего бюджета организации, который составляет 25 млн евро и наполняется в основном благодаря членским взносам.