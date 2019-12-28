Когда же уже? Создатели сериала "Мандалорец" раскрыли детали второго сезона

Новости культуры:Обнародована дата выхода второго сезона сериала "Мандалорец".

Создатели сериала взялись за съемки второго сезона сразу же после успешного запуска первой части. Работа над продолжением культового экшена вселенной "Звездных войн" стартовала 14 ноября, а дебютный выход на мировые экраны состоится уже осенью следующего года.

Новостью о выходе второго сезона сериала "Мандалорец" поделился шоураннер проекта Джон Фавро. На личной странице в твиттере он опубликовал фото фигуры геморрианца – зеленокожего свиноподобного существа с планеты Гаммор. Предполагают, что именно он станет одним одним из персонажей следующего сезона.

Премьера запланирована на осень 2020 года.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Фильмы франшизы "Звездные войны", а также другие проекты, снятые по мотивам фантастической вселенной, стали настоящими любимцами зрителей, а сериал "Мандалорец" получил наибольшее количество просмотров на стримингових платформах. Так, в период с 17 по 23 ноября первые эпизоды фильма "Мандалорец" получили более 100 миллионов поисковых запросов, а результат "Очень странных дел" достигал 81 миллиона.

Добавим, что сериал "Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы, который является составной частью канонической вселенной "Звездных войн".