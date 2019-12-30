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Режиссеры "Мстителей" снимут новый сериал для Amazon

Режиссеры "Мстителей" снимут новый сериал для Amazon
19:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Amazon Studios хочет снять криминальный сериал, основанный на книге Эвана Ратлифа.

Шоураннер сериала "Фарго" Ноа Хоули работает над криминальным сериалом для Amazon. Продюсерами выступят братья Энтони и Джо Руссо.

Как сообщает Deadline, новый проект называется "Преступный гений" (Mastermind), а сценарий для него напишет автор "1917" Кристи Уилсон-Кейрнс.

Сериал будет основан на популярной книге Эвана Рэтлиффа The Mastermind: Drugs. Empire, Murder. Betrayal. В центре сюжета — программист Пол Ле Ру, создавший огромную криминальную империю. Однажды Ле Ру арестовывают и в качестве сделки предлагают работать информантом для ФБР.

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Примерная дата выхода и актерский состав пока не называются.

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Все по теме:

Кино, Amazon, Ноа Хоули.
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