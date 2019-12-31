Заслужил: Эдди Мерфи получит престижную премию

Новости культуры:Знаменитый актер получит почетную награду Ассоциации кинокритиков.

Эдди Мерфи станет обладателем почетной премии Ассоциации кинокритиков (Critics Choice Lifetime Achievement Award). Об этом сообщает deadline.

В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix "Меня зовут Долемайт" о стендап-комике и прародителе рэпа.

Также актер запомнился по ролям в картинах "Путешествие в Америку", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Сумасшедший профессор" и многим другим.

Отмечается, что Мерфи стал самым коммерчески успешным актером афро-американцем в истории кинематографа и входит в топ-5 самых кассовых.

Напомним, 25-ая юбилейная церемония вручения премии состоится 12 января 2020 года. Ведущим станет актер и певец Тэй Диггз.