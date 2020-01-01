"Отряд самоубийц 2": Харли Квинн предстанет в новом образе

Новости культуры:Режиссер "Отряда самоубийц 2" переоденет Харли Квинн.

В продолжении основанного на комиксах DC фильма "Отряд самоубийц" у Харли Квинн будет другой наряд. Об этом рассказал во время беседы со своими поклонниками режиссер картины Джеймс Ганн. Он не уточнил на каком именно варианте было решено остановиться.

Ранее об этом в одном из интервью говорила и исполнительница роли Квинн Марго Робби.

"Мы перепробовали все мыслимые варианты костюма. Я даже не могу сказать, сколько нарядов и сколько вариаций костюма Харли мы тестировали. Это был и костюм придворного шута, корсет и юбка, кожаные штаны, мы перепробовали буквально все возможные для нее варианты. И мне очень нравится то, на чем мы в итоге остановились. Но кто знает, может быть, в следующих фильмах мы ограничимся придворным шутом. У нас бесконечное число вариаций", - говорила она.

Помимо Робби, в картине снимались Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Джей Кортни, Натан Филлион, Сторм Рейд, Виола Дэвис, Джон Сина и другие артисты. Релиз фильма "Отряд самоубийц 2" запланирован на 6 августа 2021 года. Ожидается, что он станет своего рода перезапуском, который представит новых персонажей.