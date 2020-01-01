Рейтинг Fandango: самые ожидаемые киноновинки 2020 года

Новости культуры:Компания Fandango назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года.

Компания Fandango представила список самых ожидаемых кинопроектов 2020 года.

В тройке лидеров оказались сразу три экранизации комиксов: "Чудо-женщина 2: 1984", "Черная Вдова" и "Вечные".

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:

"Мулан",

"Не время умирать",

"Тихое место 2",

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн",

"На высоте",

"Душа"

"Форсаж 9".

Самыми "ожидаемыми актрисами" названы Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая. Среди актеров лидерами оказались Крис Пайн, Пол Радд, Райан Рейнольдс, Дэниел Крэйг и Роберт Дауни мл.

Фильм "Черная Вдова", проливающий свет на биографию популярной участницы команды Мстители, будет выпущен в прокат в конце апреля - начале мая 2020 года. Экранизация комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984" будет представлена в июне 2020 года. Как следует из названия, действие будет происходить в середине 80-х годов прошлого века.

Фильм "Вечные", рассказывающий о существах, появившихся на свет в результате экспериментов бессмертных богов под названием Целестиалы, окажется на больших экранах в ноябре 2020 года. Все ни смогут побороться за лидерство в списке самых кассовых релизов года.