Экранизация игры "Uncharted" с Томом Холландом опять лишилась режиссера

Новости культуры:Ранее режиссерское кресло фильма покинули Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10") и Шон Леви ("Ночь в музее").

Кинокомпания Sony Pictures перенесла съемки экранизации популярной компьютерной игры Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке, главные роли в которых играет Том Холланд.

Как сообщает deadline, из-за этого решения возник конфликт расписаний с нынешним режиссером экранизации Трэвисом Найтом ("Бамблби"), которому придется покинуть проект.

Ранее режиссерское кресло фильма покинули Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10") и Шон Леви ("Ночь в музее").

Sony намерена найти нового постановщика и перенести выход экранизации, который был намечен на декабрь 2020 года.

Как сообщалось ранее, картина будет называться "Неизведанное: Удача Дрейка", а ее основой станет первая игра серии - Uncharted: Drake’s Fortune. По сюжету главный герой Нейтан Дрейк отправляется на Атлантический остров, чтобы найти сокровище. Подсказки оставлены в дневнике мореплавателя Фрэнсиса Дрейка. Игровая серия выходила на PlayStation и разошлась по миру тиражом свыше 40 млн копий.