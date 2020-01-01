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"Дракулы": опубликован сюжет и трейлер минисериала (Видео)

"Дракулы": опубликован сюжет и трейлер минисериала (Видео)
16:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Минисериал будет иметь только 3 эпизода, в которых главную роль сыграет датский актер Класс Банг.

Недавно BBC и Netflix опубликовали новый трейлер к совместному проекту – минисериалу о графе Дракуле, а все сегодня он выходит на стриминговом сервисе американской компании. 

Мини-сериал "Дракула" снят по мотивам романа Брэма Стокера. Сценаристами стали Гэтисс и Стивен Моффат, известные как идеологи "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Кроме Класа Банга, который появится в образе графа-кровопийцы, в сериале снимались Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джон Арис и Джоанна Сканлан. 

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Действие картины начинается в 1897 году в Трансильвании, в замке графа Дракулы. В трейлере часто появляются монахини, поэтому можно предположить, что большинство сцен сериала будут происходить в католической церкви или монастыре. Ранее актер Клас Банг отмечал, что работа над таким харизматичным, умным и обольстительным персонажем волнующая, но очень знаковая для его карьеры.

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Фильмы, Кино, Сериал, Трейлер, Дракулы.
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