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"Тихое место 2": в сети появился первый трейлер (Видео)

"Тихое место 2": в сети появился первый трейлер (Видео)
02:55 Сегодня Телеграф DTF Фото: Скриншот

Новости культуры:Вторая часть популярного хоррора выйдет в прокат 19 марта.

В сети появился первый трейлер фильма "Тихое место 2".

Действие сиквела развернётся вскоре после финала первой части, а в центре сюжета снова окажется семья Эбботт. Героям приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового убежища от чудовищ, ориентирующихся только на слух. Им предстоит встретиться с другими выжившими и столкнуться с новыми опасностями.

Главную роль в "Тихом месте 2" снова исполнила Эмили Блант. В фильме также сыграли Киллиан Мёрфи ("Острые козырьки") и Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз").

В Сети появился сюжет и трейлер "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (Видео)

Первая часть хоррора, поставленного Джоном Красински, вышла в 2018 году. Оригинальный фильм собрал в прокате больше 340 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов.

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Фильм, Хоррор, Трейлер, Тихое место 2.
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