"Тихое место 2": в сети появился первый трейлер (Видео)

Новости культуры:Вторая часть популярного хоррора выйдет в прокат 19 марта.

В сети появился первый трейлер фильма "Тихое место 2".

Действие сиквела развернётся вскоре после финала первой части, а в центре сюжета снова окажется семья Эбботт. Героям приходится покинуть дом и отправиться на поиски нового убежища от чудовищ, ориентирующихся только на слух. Им предстоит встретиться с другими выжившими и столкнуться с новыми опасностями.

Главную роль в "Тихом месте 2" снова исполнила Эмили Блант. В фильме также сыграли Киллиан Мёрфи ("Острые козырьки") и Джимон Хонсу ("Кровавый алмаз").

Первая часть хоррора, поставленного Джоном Красински, вышла в 2018 году. Оригинальный фильм собрал в прокате больше 340 миллионов долларов при бюджете в 17 миллионов.