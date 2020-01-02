Кто лучше: Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel

Новости культуры:Глава студии Marvel назвал самого сильного персонажа киновселенной.

Глава студии Marvel Кевин Файги назвал самого сильного на данный момент персонажа киновселенной, пишет CBR.

По его словам, это Ванда Максимофф - Алая Ведьма, которая во время заключительной битвы в "Мстителях: Финале" чуть сама не убила Таноса.

"Если вы посмотрите "Финал", то увидите, что Ванда Максимофф собирается убить Таноса. Это так же страшно, как и когда я увидел Таноса. И если бы он не приказал уничтожить его команду (пустил "град огня", пожертвовав своими солдатами, - ред.), чтобы вырваться от нее, я думаю, она бы это сделала", - сказал Файги.

Напомним, семь фильмов Marvel недоступны на новом сервисе Disney+ из-за авторских прав.