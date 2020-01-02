Популярный сериал "Друзья" пропал из стриминговых сервисов: что случилось

Новости культуры:Ситком был доступен подписчикам Netflix в США только до 31 декабря 2019 года.

Популярный сериал "Друзья" исчез из стриминговых сервисов до весны 2020 года, сообщает Variety.

Дело в том, что ситком был доступен подписчикам Netflix в США только до 31 декабря 2019 года.

Причиной стало то, что сериал перекупил конкурент Netflix — новый стриминговый сервис HBO Max, который будет запущен только в мае 2020 года. Подписка в США будет стоит 14,99 доллара в месяц (около 377 грн).

Известно, что для получения исключительных прав на сериал "Друзья" WarnerMedia платили по 85 млн долл. в год последние 5 лет. Общая сумма сделки составила 425 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, HBO планирует снять спецвыпуск сериала "Друзья" с классическим актерским составом. Премьера выпуска состоится на новом стриминговом сервисе HBO Maх.

"Друзья" - комедийный американский сериал, который транслировался с 1994 по 2004 год. За это время вышло 10 сезонов шоу. В прошлом году ему исполнилось 25 лет.

Напомним, умерла автор заглавной музыкальной темы сериала "Друзья" Алли Уиллис.