Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис

Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает партнер Аллии Уиллис Пруденс Фентон, пишет Variety.

Причиной смерти в 73 года стала остановка сердца.

Она родилась 10 ноября 1947 года. Уиллис выросла в Детройте и изучала журналистику, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 1969 году и начать работу копирайтером в Columbia и Epic Records, а в 1972 году перешла к написанию текстов песен.

Автор песен Алли Уиллис написала культовую композицию дуэта The Rembrandts "Iʼll Be There for You", которая стала музыкальной темой вступительной заставки сериала "Друзья".

Также композитор прославилась благодаря сотрудничеству с группой Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys и The Pointer Sisters. В частности, она написала для них песни Boogie wonderland, In the stone и September.

Уиллис при жизни получила две премии "Гремми": за работу в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" и в мюзикле "Цвета пурпура" (The Color Purple). В 2018 году имя Алли Уиллис внесли в Зал славы авторов песен.