Скачать
Среда, 25.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Здоровая мышка: ученым удалось вывести животное из искусственной клетки
Здоровая мышка: ученым удалось вывести животное из искусственной клетки

Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис

Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис
19:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Известная американская композитор, лауреат премии "Грэмми" и номинантка "Эмми" Алли Уиллис умерла вчера, 24 декабря.

Алли Уиллис Умерла на 73-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает партнер Аллии Уиллис Пруденс Фентон, пишет Variety.

Причиной смерти в 73 года стала остановка сердца.

Она родилась 10 ноября 1947 года. Уиллис выросла в Детройте и изучала журналистику, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 1969 году и начать работу копирайтером в Columbia и Epic Records, а в 1972 году перешла к написанию текстов песен.

Автор песен Алли Уиллис написала культовую композицию дуэта The Rembrandts "Iʼll Be There for You", которая стала музыкальной темой вступительной заставки сериала "Друзья".

Что интересно, в 2018 году Алли Уиллис попала в Зал Славы авторов песен.

Также композитор прославилась благодаря сотрудничеству с группой Earth, Wind & Fire, Pet Shop Boys и The Pointer Sisters. В частности, она написала для них песни Boogie wonderland, In the stone и September.  

Ушел из жизни актер сериала "Друзья" Рон Либман (Фото, Видео)

Уиллис при жизни получила две премии "Гремми": за работу в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз" и в мюзикле "Цвета пурпура" (The Color Purple). В 2018 году имя Алли Уиллис внесли в Зал славы авторов песен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Друзья, Композитор, Автор песен, Ушла из жизни, Алли Уиллис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
03 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
04 Сегодня отмечают католическое Рождество
05 Госдолг Украины за последний месяц вырос на один миллиард долларов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала &quot;Друзья&quot; Алли Уиллис
Ушла из жизни автор культового саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь