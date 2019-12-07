Ушел из жизни актер сериала "Друзья" Рон Либман (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Американский актер умер в возрасте 82 лет в пятницу, 6 декабря. Подробности смерти не разглашаются.

В культовом сериале он сыграл отца Рэйчел Грин. За многолетнюю творческую карьеру Рон Либман смог получить премию Тони и Эмми.

О смерти актера стало известно сегодня. Рон Либман работал в киноиндустрии и театральной сцене около 60 лет. У актера осталась 78-летняя жена Джессика Уолтер, которая неоднократно становилась его коллегой по съемочной площадке.

Представители агентства актера Abrams Artists Agency выразили свои соболезнования на страницах социальных сетей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@abramsartistsagency) 6 Дек 2019 в 5:14 PST

"Мы с глубокой скорбью делимся новостью о потере Рона Либмана. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре, которая охватила более шести десятилетий", – высказались менеджеры именитого актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@anistonmylife) 27 Янв 2019 в 4:56 PST

Рон Либман начал свою телевизионную карьеру в 1956 году как Джонни в "Край ночи", а затем появился в бродвейских театрах в 60-х годах. Он был награжден Эмми в 1979 году за главную роль бывшего заключенного в драме "Каз", а в 1993 году – премией Тони за свою роль Роя Конна в пьесе "Ангелы в Америке".

Широкому кругу зрителей Рон Либман запомнился ролью Леонарда Грина, отца Рэйчел Грин в ситуационной комедии "Друзья".