Ушел из жизни актер сериала "Друзья" Рон Либман (Фото, Видео)

В культовом сериале он сыграл отца Рэйчел Грин. За многолетнюю творческую карьеру Рон Либман смог получить премию Тони и Эмми.
О смерти актера стало известно сегодня. Рон Либман работал в киноиндустрии и театральной сцене около 60 лет. У актера осталась 78-летняя жена Джессика Уолтер, которая неоднократно становилась его коллегой по съемочной площадке.
Представители агентства актера Abrams Artists Agency выразили свои соболезнования на страницах социальных сетей.
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"Мы с глубокой скорбью делимся новостью о потере Рона Либмана. Он был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре, которая охватила более шести десятилетий", – высказались менеджеры именитого актера.
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Рон Либман начал свою телевизионную карьеру в 1956 году как Джонни в "Край ночи", а затем появился в бродвейских театрах в 60-х годах. Он был награжден Эмми в 1979 году за главную роль бывшего заключенного в драме "Каз", а в 1993 году – премией Тони за свою роль Роя Конна в пьесе "Ангелы в Америке".
Широкому кругу зрителей Рон Либман запомнился ролью Леонарда Грина, отца Рэйчел Грин в ситуационной комедии "Друзья".