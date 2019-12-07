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"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена

"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена
11:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:33-летняя звезда "Сумерек" признался, чего ждет после выполненной роли Бэтмена.

Известный английский актер Роберт Паттинсон уже давно покорил Голливуд. Однако даже культовые звезды имеют страхи и надежды относительно своего будущего, а также часто обдумывают полученную популярность.

Недавно стало известно, что Роберт Паттинсон получил одну из самых популярных ролей современности – он сыграет Бэтмена в будущей супергеройской ленте. Однако популярный актер признался, что ситуация, которая постигла его после выхода "Сумерек", больше не повторится.

Я думаю, что часть меня чувствует, что это невозможно. То, что произошло в "Сумерках" стало неожиданностью. И сейчас я не знаю, чего ожидать. Я надеюсь, что люди не будут выслеживать меня возле дома. Сейчас я считаю себя слишком скучным и старым для этого, – заявил актер в интервью изданию Today.

Напомним, первая часть фильма "Сумерки" вышла на большой экран в 2008 году. Роберт Паттинсон сыграл в фантастической романтической саге обольстительного вампира Эдварда, который влюбился в обычную девушку Беллу.

 Роберту Паттинсону пришлось обнажиться в одной из сцен "Маяка" 

Добавим, что пока будущий фильм о Бэтмене только готовится к старту съемок. Однако дата премьеры уже известна – мировой релиз состоится 24 июня 2021 года.

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Бэтмен, Роберт Паттинсон, Роль, Актер, Знаменитость.
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