"И сейчас я не знаю, чего ожидать": Роберт Паттинсон о роли Бэтмена

Известный английский актер Роберт Паттинсон уже давно покорил Голливуд. Однако даже культовые звезды имеют страхи и надежды относительно своего будущего, а также часто обдумывают полученную популярность.

Недавно стало известно, что Роберт Паттинсон получил одну из самых популярных ролей современности – он сыграет Бэтмена в будущей супергеройской ленте. Однако популярный актер признался, что ситуация, которая постигла его после выхода "Сумерек", больше не повторится.

Я думаю, что часть меня чувствует, что это невозможно. То, что произошло в "Сумерках" стало неожиданностью. И сейчас я не знаю, чего ожидать. Я надеюсь, что люди не будут выслеживать меня возле дома. Сейчас я считаю себя слишком скучным и старым для этого, – заявил актер в интервью изданию Today.

.@WillieGeist’s guest on Sunday TODAY this weekend will be actor #RobertPattinson, who shared his feelings on being the latest star to tackle the role of Batman. pic.twitter.com/mtYWyz1JYF

— TODAY (@TODAYshow) November 29, 2019