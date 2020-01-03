Марго Робби подтвердила, что в новой части "Хищных птиц"не будет Джокера (Видео)

Новости культуры:На присутствие Джокера, как героя, в фильме повлиял успех одноименного триллера, режиссером которого выступил Тодд Филлипс.

29-летняя Марго Робби, которая в 2019 году стала звездой не одного взрывного фильма, готовится к выходу своего детища – "Хищных птиц". Кинокритики пишут, что фильм 2020 года будет еще ярче и интереснее, чем его приквел. Однако, останутся ли довольными фанаты злодея Джокера?

На сайте издания Variety сообщается, что Марго Робби, которая выступила продюсером фильма "Хищные птицы", подтвердила отсутствие персонажа Джокера в нем. Добавим, что его роль исполнял Джаред Лето, который теперь, соответственно, не появится в спин-оффе "Отряда самоубийц".

Раньше даже ходили слухи, что Лето получит роль камео, однако, как оказалось, студия решила навсегда расстаться с актером после первой части.

А Марго Робби, которая играет озорную Харли Квин и экс-возлюбленную Джокера, даже сравнила картины "Хищные птицы" и "Джокер". Актриса призналась, что фильм Филлипса получился более реалистичным и приземленным по сравнению с тем образом, который злодей получил в их франшизе. По ее словам, в "Отряде самоубийц" Джокер был несколько приподнятым персонажем.

Напомним, что в фильме "Хищные птицы" сюжет будет разворачиваться вокруг Харли Квин, которая рассталась с Джокером и теперь намерена собрать свою группу опасных преступниц.