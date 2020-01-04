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Еще рекорд: женщины-режиссеры тоже могут снимать качественные картины

Еще рекорд: женщины-режиссеры тоже могут снимать качественные картины
11:09 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Количество самых кассовых фильмов, снятых женщинами, достигло рекордного уровня в 2019 году

Минувший год стал рекордным не только по количеству фильмов с миллиардными кассовыми сборами, но и по количеству картин, снятых женщинами-режиссерами. Об этом говорится в исследовании USC Annenberg Inclusion Initiative, пишет variety.

В сотне самых кассовых фильмов года доля картин, срежиссированных женщинами, составила 10,6%. Это почти вдвое больше, чем тот же показатель в 2018 году (4,5%). Более того, женщины выступили сорежиссерами двух из десяти самых крупных релизов 2019 года: "Холодного сердца 2" (Дженнифер Ли) и "Капитана Марвел" (Анна Боден).

Также, среди самых успешных фильмов, снятых женщинами в 2019 году необходимо вспомнить "Маленьких женщин" Греты Гервиг, "Стриптизерш" Лорин Скафария, "Образование" Оливии Уайлд и "Прощание" Лулу Ванг.

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Отмечается, что женщины получили больше возможностей показывать фильмы на ведущих кинофестивалях и работать на телевидении и стриминговых сервисах. Кроме того, позитивное влияние на роль женщин в киноиндустрии оказало движение MeToo.

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Фильмы, Кино, Режиссер, Женщина режиссер.
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