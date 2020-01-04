Всем рекордам рекорд: компания Disney установила новую планку кассовых сборов

Новости культуры:Компания Disney по итогам 2019 года побила все мировые рекорды по кассовым сборам.

По итогам прошедшего 2019 года студия Disney заработала кассовыми сборами по всему миру $11,1 млрд и установила новый рекорд.

Об этом сообщает Deadline.

По мнению экспертов, такие высокие показатели вряд ли удастся повторить в ближайшее время, так как они связаны с успехом сразу шести фильмов: "Мстители: Финал", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Король Лев", "Алладин", "Холодное сердце 2".

Уточняется, что каждый из данных фильмов студии принес более миллиарда долларов.

Также издание отмечает, что Disney добился таких результатов впервые за всю историю киноиндустрии. Предыдущий рекорд был установлен ей же в 2016 году ($7,6 млрд).