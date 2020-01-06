"Наследники" названы лучшим драматическим сериалом года

Новости культуры:"Наследники" — лучший драматический тв-сериал.

Сатирический комедийно-драматический телесериал о непростых отношениях в семье американских медиамагнатов “Наследники” выиграл "Золотой Глобус" в номинации "Лучший драматический сериал".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Конкуренцию “Наследникам” составляли "Большая маленькая ложь", "Корона", "Убивая Еву" и "Утреннее шоу".

В прошлом году «Золотой глобус» за лучший драматический сериал достался американскому шпионском телесериалу “Американцы”, сценарий к которому написал бывший сотрудник ЦРУ Джо Вайсберг. В основе сюжета - запутанное и нередко кровавое противостояние советских шпионов.

Напоминаем, это уже 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно проходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. «Золотой глобус» считается одной из самых престижных наград (после «Оскара») и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.