Сценарий фильма "Однажды в Голливуде" признан лучшим в этом году

Новости культуры:Сценарий к фильму "Однажды в Голливуде" стал лучшим по версии "Золотого глобуса".

Голливудская ассоциация иностранной прессы «Золотой глобус» признала сценарий к фильму «Однажды в Голливуде» лучшим в этом году.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Таким образом, этот американско-британский драмедійний фильм, режиссером и автором сценария которого является известный Квентин Тарантино, завоевывает свою первую награду из пяти, на которые он претендует. Кроме «Однажды в Голливуде» за победу боролись сценарии лент "Брачная история", "Паразиты", "Два Папы" и "Ирландец"

Хотя в конкурсе соревнуются как полноформатные художественные фильмы, так и сериалы, жюри “Золотого глобуса” оценивает только сценарии кинофильмов.

Напоминаем, это уже 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно проходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. «Золотой глобус» считается одной из наиболее престижных наград (после «Оскара») и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.