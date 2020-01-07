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Самый кассовый мультфильм в истории: "Холодное сердце 2" снискало грандиозный успех

Самый кассовый мультфильм в истории: "Холодное сердце 2" снискало грандиозный успех
02:05 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Мультфильм "Холодное сердце 2" стал самым кассовым в истории.

Мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt Disney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, его мировые кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов.

Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший в свое время 1,243 миллиарда долларов, и "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).

"Холодное сердце 2" стало шестым кинопроектом Walt DIsney, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы ему обеспечил международный прокат.

Также мультфильм занял третье место в рейтинге самых успешных кинопроектов прошлого года, пропустив вперед экранизацию комиксов "Мстители 4: Финал" и фильм "Король лев".

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На момент публикации данной заметки представители студии Walt Dusney еще не делали заявлений о перспективах создания третьей серии. Однако столь грандиозный успех сиквела практически не оставляет сомнений в том, что уже в ближайшем будущем дилогия может превратиться в трилогию.

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Walt Disney, Мультфильм, Холодное сердце 2.
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