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"Звездные войны 9" продолжают триумфальное шествие в прокате: кассовые сборы перевалили за $900 млн

"Звездные войны 9" продолжают триумфальное шествие в прокате: кассовые сборы перевалили за $900 млн
03:51 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Сборы "Звездных войн 9" превысили 900 миллионов долларов.

Фильм "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход" продолжает уверенно продвигаться к отметке в миллиард долларов кассовых сборов. Как свидетельствует статистика портала Boxofficemojo, финальный эпизод новой трилогии без труда удержал лидерство в домашнем и международном прокатах. Его мировые кассовые сборы превысили 918 миллионов долларов.

На втором месте по итогам прошедших выходных оказался приключенческий фильм "Джуманджи 2: Новый уровень". Он собрал в американском прокате еще 26,5 миллиона долларов, а его мировые сборы превысили 600 миллионов долларов. Вероятнее всего, сиквелу не удастся повторить достижение первой серии, собравшей в итоге более 900 миллионов долларов.

Третью строчку рейтинга занял фильм "Маленькие женщины". В свой второй уик-энд он заработал 13 миллионов долларов,а всего на его счету чуть более 80 миллионов долларов.

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Лишь с четвертого места смог стартовать в Северной Америке фильм ужасов "Проклятие", дебютировавший с результатом 11 миллионов долларов. Однако мизерный производственный бюджет картины, оцениваемый в 17 миллионов долларов, вероятно, будет возвращен уже через несколько дней после выхода.

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Фильмы, Звездные войны, Звездные Войны 9: Скайуокер Восход.
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