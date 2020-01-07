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Мэйси Уильямс сыграла гея-оборотня в трейлере "Новых мутантов"

Мэйси Уильямс сыграла гея-оборотня в трейлере "Новых мутантов"
12:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Давний проект Marvel "Новые мутанты", судьба которого долгое время была под вопросом, обрастает новыми подробностями.

Возможно, актриса станет первой, кто сыграет в Marvel представителя ЛГБТ.

Киностудия поделилась уже вторым трейлером грядущего блокбастера, показав зрителям каждого из подростков, оказавшихся в таинственной лечебнице. Они надеялись, что им помогут совладать с убийственными сверхспособностями, но вместо этого стали жертвами ужасного эксперимента.

В сцене знакомства ребят друг с другом, когда они рассказывают, как впервые узнали о кроющихся в них силах, можно увидеть и звезду "Игры престолов" Мэйси Уильямс. Напоминающая испуганного сорванца Рейн признается, что впервые ощутила свои способности в 13 лет.

Я думала, что это сон. Я потеряла контроль, — произносит она. А учитывая, что персонаж Мэйси — оборотень, можно предположить, что последствия этой "потери контроля" были кровавыми.

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Кстати, в одном из моментов трейлера можно увидеть, с какой нежностью Рейн относится к своей подруге Даниелле Мунстар (Блю Хант). Так что если слухи окажутся правдой, "Новые мутанты" станут первым фильмом Marvel с супергероями ЛГБТ.

Эта лента имеет для фанатов особое значение еще и потому, что это последняя работа под продюсированием легендарного автора комиксов Стэна Ли, который скончался в возрасте 95 лет 12 ноября 2018 года. "Новые мутанты" выйдут на экраны уже 2 апреля 2020 года.

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