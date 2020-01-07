Фильм "Джокер" представлен в 11 номинациях на премию BAFTA: кто еще вошел в список (Фото)

Новости культуры:Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов на премию BAFTA.

Вручение премии состоится 2 февраля в Лондоне. Интересно, что именно картина "Джокер" представлена в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.

Номинанты премии BAFTA Awards 2019

Лучший фильм

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA (@bafta) 6 Янв 2020 в 11:46 PST

"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA (@bafta) 6 Янв 2020 в 11:43 PST

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA (@bafta) 6 Янв 2020 в 11:40 PST

Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшая актриса

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA (@bafta) 6 Янв 2020 в 11:42 PST

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")