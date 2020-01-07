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Фильм "Джокер" представлен в 11 номинациях на премию BAFTA: кто еще вошел в список (Фото)

Фильм "Джокер" представлен в 11 номинациях на премию BAFTA: кто еще вошел в список (Фото)
17:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Представители Британской академии кинематографических и телевизионных искусств объявили полный список номинантов на премию BAFTA.

Вручение премии состоится 2 февраля в Лондоне. Интересно, что именно картина "Джокер" представлена в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.

На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.

Номинанты премии BAFTA Awards 2019

Лучший фильм

 
 
 
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"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Джокер" Тодда Филлипса

"1917" Сэма Мендеса

"Ирландец" Мартина Скорсезе

"Паразиты" Пон Чжун Хо

Лучший режиссер

 
 
 
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Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Скорсезе ("Ирландец")

Филлипс ("Джокер")

Мендес ("1917")

Лучший фильм на иностранном языке

"Паразиты" Пон Чжун Хо

"Боль и слава" Педро Альмодовара

"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия

Лучший актер

 
 
 
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Хоакин Феникс ("Джокер")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два папы")

Терон Эджертон ("Рокетмен")

Лучшая актриса

 
 
 
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Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене"

Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

Джесси Бакли ("Дикая роза")

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Премия, Кино, Рейтинг, Фильм, Номинации, BAFTA, Джокер.
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