Фильм "Джокер" представлен в 11 номинациях на премию BAFTA: кто еще вошел в список (Фото)

Вручение премии состоится 2 февраля в Лондоне. Интересно, что именно картина "Джокер" представлена в 11 категориях, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучший сценарий" и другие.
На втором месте по количеству номинаций на премию BAFTA фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Лента претендует на 10 наград. Полный список номинантов сообщается на официальном сайте премии BAFTA.
Номинанты премии BAFTA Awards 2019
Лучший фильм
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"Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино
"Джокер" Тодда Филлипса
"1917" Сэма Мендеса
"Ирландец" Мартина Скорсезе
"Паразиты" Пон Чжун Хо
Лучший режиссер
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Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Тарантино ("Однажды в Голливуде")
Скорсезе ("Ирландец")
Филлипс ("Джокер")
Мендес ("1917")
Лучший фильм на иностранном языке
"Паразиты" Пон Чжун Хо
"Боль и слава" Педро Альмодовара
"Прощание" Лулу Ван и Даниэль Мелия
Лучший актер
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Хоакин Феникс ("Джокер")
Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")
Адам Драйвер ("Брачная история")
Джонатан Прайс ("Два папы")
Терон Эджертон ("Рокетмен")
Лучшая актриса
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Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории")
Шарлиз Терон ("Скандал")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Синтия Эриво ("Гарриет")
Джесси Бакли ("Дикая роза")