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Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене"

Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене"
11:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Стало известно, что роль Пингвина теперь официально занята.

Не прошло и суток с момента публикации в Twitter серии снимков со съемочной площадки "Бэтмена" в Лондоне, на которых пытливые фанаты рассмотрели актера, напоминающего Колина Фаррелла, как Мэтт Ривз поспешил подтвердить общие догадки.

Ранее сообщалось, что Фаррелл ("Сорвиголова", "Убийство священного оленя") вел переговоры, чтобы сыграть Освальда Кобблпотта, также известного как Пингвин, еще несколько месяцев назад, и теперь выяснилось, что контракт в итоге удалось заключить.

Режиссер "Бэтмена" поделился постом в Twitter, в котором разместил GIF с кадром из "Залечь на дно в Брюгге", где Колин также играл главную роль, и добавил фразу: 

 
 
 
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Colin Farrell #thebatman

Публикация от Bosslogic (@bosslogic)

Подождите, это вы, #Oz? 

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Вполне возможно, что Ривз поторопился подтвердить слух, пока в Сети не появились более четкие фотографии.

Напомним, "Бэтмен" должен появиться в кинотеатрах в июне следующего года. Главную роль в фильме исполнит Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн / Бэтмен), Зои Кравитц сыграет Женщину-кошку, а Энди Серкис воплотит образ Альфреда Пенниворта.Джеффри Райту досталась роль комиссара Гордона, а Пол Дано сыграет Загадочника. Также известно, что в фильме появится Питер Сарсгаард, но его роль пока держится в тайне.

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Фильмы, Кино, Бэтмен, Колин Фаррелл, Новый Бэтмен.
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