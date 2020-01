Официально: Колин Фаррелл сыграет злодея в "Бэтмене"

Не прошло и суток с момента публикации в Twitter серии снимков со съемочной площадки "Бэтмена" в Лондоне, на которых пытливые фанаты рассмотрели актера, напоминающего Колина Фаррелла, как Мэтт Ривз поспешил подтвердить общие догадки.

Ранее сообщалось, что Фаррелл ("Сорвиголова", "Убийство священного оленя") вел переговоры, чтобы сыграть Освальда Кобблпотта, также известного как Пингвин, еще несколько месяцев назад, и теперь выяснилось, что контракт в итоге удалось заключить.

Режиссер "Бэтмена" поделился постом в Twitter, в котором разместил GIF с кадром из "Залечь на дно в Брюгге", где Колин также играл главную роль, и добавил фразу:

Подождите, это вы, #Oz?

Wait — is that you, #Oz? pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020