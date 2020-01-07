BAFTA 2020: Марго Робби дважды номинирована в одной категории (Фото)

Новости культуры:Актриса была номинирована в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Марго Робби вошла в историю как двойная номинантка в одной категории на BAFTA, пишет Daily Mail. Актрису номинировали за роли в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" и в фильме Джея Роуча "Скандал". В "Однажды в... Голливуде" Марго снялась с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом. Она сыграла актрису по имени Шэрон Тейт.

В "Скандале" Робби играет одну из сотрудниц компании Fox News, глава которой был обвинен в сексуальных домогательствах к подчиненным. Коллегами Марго в "Скандале" стали Николь Кидман и Шарлиз Терон.

В одном из недавних интервью Марго с восхищением отметила работу Николь и Шарлиз на съемочной площадке. По ее словам, "опытные коллеги" помогли ей справиться с ролью и сами демонстрировали невероятный профессионализм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BAFTA (@bafta) 6 Янв 2020 в 11:41 PST

"Когда я смотрела, как работает Николь Кидман, я думала: "Матерь божья, теперь понятно, почему она Николь Кидман!". Как только раздается команда "Начали!", Николь тут же меняется, я не могла оторваться от нее. Каждое ее слово, даже если это была не ключевая реплика героя, было наполнено силой", — рассказала Марго.

А Шарлиз, по словам Робби, даже оставалась с ней после съемок, чтобы "погонять" диалоги, в которых у Марго были сложности.

"Мне сложно давалась сцена, где я говорю по телефону с героиней Кейт Маккиннон. Там очень много эмоций. Шарлиз в тот день не снималась. Было 10 вечера, канун Дня благодарения. И несмотря на то что у нее есть дети и куча забот, Шарлиз была на съемочной площадке и читала со мной диалог, чтобы я наконец-то смогла сыграть", — поделилась Робби.