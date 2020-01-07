Вот это действительно шок: малыш Йода на самом деле не тот, за кого его принимают (Фото)

Новости культуры:Малыш Йода прошел ДНК-тест: оказалось, что он на 100% не тот, за кого его принимают многие зрители.

В рамках очередной церемонии "Золотой глобус", состоявшейся в минувшее воскресенье, шоураннер сериала "Мандалорец" Джон Фавро заверил общественность, что бесконечно милое создание с огромными глазами, которое фигурирует в первом сезоне телешоу, ни в коем случае не является мастером Йодой из полнометражных "Звездных войн".

В интервью USA Today Фавро подчеркнул, что действие "Мандалорца" разворачивается уже после событий, показанных в "Возвращении джедая". Как мы помним, в оригинальной трилогии Йода не просто уходит из жизни, а попросту исчезает, так что с тех пор он существует в виде призрака Силы.

Интересно, что Фавро во избежание "спойлеров" отказался комментировать спекуляции о том, что маленький зеленый персонаж может быть родственником Йоды. При этом шоураннер посетовал, что подавляющее большинство любителей "Мандалорца" называют этого героя "малышом Йодой", а не просто "Ребенком", как это значится в сценарии сериала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Baby Yoda (@babyyoda_babyyoda) 24 Дек 2019 в 5:28 PST

"Это самый простой, короткий и удобный способ идентифицировать этого персонажа", — сказал Фавро.

Недавно студия Disney возобновила работу над вторым сезоном "Мандалорца" — это произошло вскоре после того, как в эфир вышла заключительная серия первого сезона. Телешоу вернется на экраны осенью 2020 года.