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"Ривердейл", "Флэш", "Династия": CW продлевает на следующие сезоны популярные сериалы

"Ривердейл", "Флэш", "Династия": CW продлевает на следующие сезоны популярные сериалы
11:36 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.

Итоговый список шоу, которые появятся на экранах в 2020-2021 годах, включает "Ривердейл" (5 сезон), "Наследие" (3 сезон), "Флэша" (7 сезон), "Супергерл" (6 сезон), "Черную молнию" (4 сезон), "Легенд завтрашнего дня" (6 сезон), "Настоящего американца" (3 сезон), "Зачарованных" (3 сезон), "Во тьме" (3 сезон), "Розуэлл, Нью-Мексико" (3 сезон) и даже сильно потерявшую в рейтингах "Династию" (4 сезон).

Также продолжение получат сериалы, успевшие продемонстрировать лишь один сезон, — "Бэтвуман" и "Нэнси Дрю". Кстати, для спин-оффа "Ривердейла" "Кэти Кин", запуск которого запланирован на 6 февраля, уже заказано 13 дополнительных сценариев.

Если смотреть в целом, для CW вполне нормально заранее объявлять о продлении шоу, но есть и необычный момент. Ранее телеканал не спешил заявлять о продолжении сериалов, которые даже не начали транслировать самые новые на текущий момент сезоны. Именно такая ситуация сложилась с "Розуэлл, Нью-Мексико", стартующим 16 марта, и "Во тьме", точная дата выхода которого и вовсе пока неизвестна.

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Приближенные к CW источники заявили, что это своеобразная подготовка к вероятной забастовке сценаристов, которая может грянуть этой весной. А вот президент телеканала Марк Педовиц рассказал, что столь долгосрочное планирование "дает производственным командам преимущество при продумывании дальнейших сюжетных линий".

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Сериалы, Нью-Мексико, Династия, Наследие, Зачарованные, Розуэлл, Супергерл, Флэш, "Черная Молния", Легенды завтрашнего дня, Ривердэйл, CW, Новые сезоны, Настоящий американец, Во тьме.
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