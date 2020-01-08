Скачать
Среда, 08.01.2020
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Зеленский об авиакатастрофе в Иране: Наш приоритет - установление истины
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой
СМИ: Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой

Хотя и третий еще не вышел: сериал "Убивая Еву" продлили еще на сезон

Хотя и третий еще не вышел: сериал "Убивая Еву" продлили еще на сезон
17:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:О датах релиза третьего и четвертого сезонов "Убивая Еву" не сообщается.

Сериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, продлили на четвертый сезон еще до премьеры третьего.

Об этом сообщает Collider.

"Как мы можем не быть уверенными в сериале "Убивая Еву"? Он завоевал большие награды на важных премиях и является самым быстрорастущим шоу в рейтингах американского телевидения за шесть лет", - отметила президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт.

По ее словам, шоу стало успешным благодаря "блестящим женщинам, которые вдохнули в него жизнь", в частности, создательнице Фиби Уоллер-Бридж, шоураннеру Эмиральд Феннел, продюсеру Сэлли Вудворд Джентл, а также актрисам Сандре О, Джоди Комер и Фионе Шоу.

Мелисса МакКарти сыграет с Николь Кидман в новом сериале от Hulu

"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы", - поделилась сюжетом третьего сезона Барнетт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Убивая Еву.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пристайко: Договоренности с оборонными фирмами ФРГ срываются в последний момент
02 Названы натуральные продукты для прочистки артерий
03 Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
04 2020 год - это год Bugatti: какую новинку собираются представить французы (Фото)
05 Продукты, которые провоцируют образование камней в почках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Работа идет своим ходом&quot;: Россия запустила газопровод в обход Украины
Россия запустила газопровод в обход Украины
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Компания Boeing заявила о готовности помогать МАУ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Украинцам прогнозируют снижение цен на газ
Мелисса МакКарти сыграет с Николь Кидман в новом сериале от Hulu
Мелисса МакКарти сыграет с Николь Кидман в новом сериале от Hulu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь