Хотя и третий еще не вышел: сериал "Убивая Еву" продлили еще на сезон

Сериал "Убивая Еву", основанный на серии романов Люка Дженнингса, продлили на четвертый сезон еще до премьеры третьего.
Об этом сообщает Collider.
"Как мы можем не быть уверенными в сериале "Убивая Еву"? Он завоевал большие награды на важных премиях и является самым быстрорастущим шоу в рейтингах американского телевидения за шесть лет", - отметила президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт.
По ее словам, шоу стало успешным благодаря "блестящим женщинам, которые вдохнули в него жизнь", в частности, создательнице Фиби Уоллер-Бридж, шоураннеру Эмиральд Феннел, продюсеру Сэлли Вудворд Джентл, а также актрисам Сандре О, Джоди Комер и Фионе Шоу.
"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы", - поделилась сюжетом третьего сезона Барнетт.