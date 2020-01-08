Мелисса МакКарти сыграет с Николь Кидман в новом сериале от Hulu

Новости культуры:Премьера нового сериала намечена на 2021 год.

Актриса Мелисса МакКарти, которая ведет переговоры о съемках киноадаптации "Русалочки", исполнит главную роль, а также спродюсирует сериал "Девять совсем незнакомых людей".

Об этом сообщает Variety.

Фильм основан на одноименной книге Линн Мориарти, автора хита "Большая маленькая ложь".

По сюжету, Фрэнсис (МакКарти) приезжает на оздоровительный курорт, чтобы подлечить спину и душевное здоровье. Она очарована местным персоналом, главврачом Машей (Николь Кидман) и другими пациентами. Однако впоследствии женщина понимает, что все находящиеся здесь люди абсолютно здоровы. В попытке узнать, что их держит в лечебнице, Фрэнсис открывает страшную правду.

Сериал будет выходить на стрим-сервисе Hulu.