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Актрисы Зои Кравец и Иванна Сахно в новом тизере сериала "Фанатик" (Видео)

Актрисы Зои Кравец и Иванна Сахно в новом тизере сериала "Фанатик" (Видео)
17:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно сыграла в предстоящем сериале "Фанатик".

Стриминговая платформа Hulu опубликовала дебютный тизер сериала "Фанатик" (High Fidelity), который снят по одноименному роману британского писателя Ника Хорнби 1995 года.

По сюжету владелица музыкального магазина Роб пытается разобраться со своей жизнью. Для этого девушка анализирует все свои предыдущие отношения с точки зрения музыки.

Главную роль в сериале играет Зои Кравиц, которая также появится в новом Бэтмене Мэтта Ривза. В фильме снималась украинская актриса Иванна Сахно, с которой, в частности, целуется в тизере героиня Кравиц.

Премьера сериала состоится на на платформе Hulu 14 февраля 2020 года.

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Добавим, что это уже не первая экранизация "Фанатика" - в 2000 году вышел полнометражный фильм режиссера Стивена Фрирза с Джоном Кьюсаком в главной роли.

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Все по теме:

Сериал, Видео, Трейлер, Тизер, Fanatik, Hulu, Зои Кравиц, Иванна Сахно.
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