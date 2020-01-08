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Среда, 08.01.2020
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Amazon нашел замену Уиллу Поултеру: кто сыграет вместо него

Amazon нашел замену Уиллу Поултеру: кто сыграет вместо него
20:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Amazon нашел замену Уиллу Поултеру, который недавно покинул сериал по "Властелину колец".

В проекте сыграет Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в сериале "Игра престолов". Об этом сообщает Deadline.

Персонажа Арамайо будут звать Белдор.

Напомним, шоураннерами проекта выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Над сериалом будет работать сценарист "Игры престолов" Брайан Когман. Кроме того, испанский режиссер Хуан Антонио Байона, известный по фильму "Мир Юрского периода-2", снимет первые два эпизода нового сериала. Ранее был объявлен каст съемочной группы шоу.

"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей

О дате релиза "Властелина колец" пока не сообщается. Съемки будут проходить в Новой Зеландии.

Amazon планирует выпустить не менее пяти сезонов сериала "Властелин колец". Известно, что в первом сезоне будет около 20 серий.

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Кино, Фильм, Сериал, Amazon, Властелин колец, Роберт Арамайо.
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