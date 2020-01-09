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"Кукла 2: Брамс": дебютный трейлер фильма ужасов (Видео)

"Кукла 2: Брамс": дебютный трейлер фильма ужасов (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Премьера картины запланирована на 21 февраля 2020 года.

Кинокомпания STX Entertainment опубликовала дебютный трейлер фильма ужасов "Кукла 2: Брамс" (Brahms: The Boy II). Режиссер – Уильям Брент Белл.

По сюжету, благополучная английская семья переезжает в старинный особняк Хилшир, не зная ничего о прошлом этого злополучного места. Новая жизнь предвещает лишь одни перспективы до тех пор, пока младший сын не находит загадочную куклу.

В картине снимались Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Ралф Айнесон, Анджали Джай, Кристофер Конвери, Оливер Райс, Натали Ривалин, Джоэли Коллинз, Чарльз Джармен и Элли Кинг.

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Напомним, первый фильм "Кукла" вышел в 2016 году и при скромном бюджете в 10 млн долл. собрал в мировом прокате около 74 млн долл.

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Кино, Фильм, Фильм ужасов, Трейлер, Кукла 2, Кукла 2: Брамс.
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