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Четверг, 09.01.2020
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Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема

Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема

Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
14:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Подробностей о дате выхода нового проекта пока нету.

Режиссер Юхан Ренк, который снял сериал HBO "Чернобыль", получивший "Золотой глобус", займется экранизацией романа Джонатана Летема "Gun, With Occasional Music" ("Пистолет с музыкой").

Как сообщает Deadline, производством сериала займется компания Legendary TV. Шоураннером назначен Дэвид Флиботтл ("Клан Сопрано"), а одним из продюсеров выступит Джейсон Бэйтман ("Озарк").

Действие романа происходит в Сан-Франциско будущего. Здесь легализованы и обязательны наркотики, животные разговаривают и ходят на двух лапах, а преступников ищут инквизиторы (государственные и частные). Главный герой Конрад Меткаф расследует убийство уролога, но в скором понимает, что никто не хочет, чтобы дело было раскрыто – ни инквизиция, ни мафия.

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Джонатан Летем является автором многих криминальных романов, в том числе "Таинственной реки" и "Сиротского Бруклина". Последний был снят Эдвардом Нортоном и вышел в прокат в 2019 году.

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Роман, Кино, Фильм, Чернобыль, Режиссер, Юхан Ренк.
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