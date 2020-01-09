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Четверг, 09.01.2020
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У "Ножей наголо" будет продолжение

У "Ножей наголо" будет продолжение
14:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Режиссер картины Райан Джонсон намерен снять продолжение детективного фильма.

У детективного фильма "Ножи наголо" с Дэниэлом Крэйгом, премьера которого состоялась в декабре, будет продолжение. Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Райан Джонсон на вечеринке перед вручением "Золотого глобуса".

По его словам, второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниэла Крэйга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерены сделать франшизу.

Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю сыщика Бенуа Блана и сказал, что Крэйг готов снова сняться в главной роли.

Напомним, детектив "Ножи наголо" собрал в мировом прокате около 250 млн долл. (при бюджете 40 млн долл.). Лента рассказывает об убийстве знаменитого писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Под подозрение попадают все члены семьи Харлана. Расследовать дело берется дотошный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг).

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В фильме также снимались Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Кристофер Пламмер и др.

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Кино, Фильм, Дэниел Крейг, Ножи наголо.
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