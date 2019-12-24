Дэниэл Крэйг объяснил, почему вернулся к роли Бонда в последний раз

Новости шоу бизнеса:51-летняя звезда впервые признался, что планировал покинуть франшизу еще до выпуска 25-го фильма.

Британский актер Дэниел Крейг в который раз вернулся к роли секретного агента, однако до этого он надолго "застрял" в ленте с негласным названием "Бондиана". Теперь звезда франшизы покидает ее навсегда, о чем откровенно говорит с представителями иностранных СМИ.

Новое интервью Дэниела Крейга появилось на сайте издания Empire. Актер неоднократно подтверждал, что он на самом деле последний раз бегает с пистолетом и отслеживает преступников в роли Джеймса Бонда.

Как оказалось, Дэниел Крейг хотел "сдать пост" и отдать его другому актеру или актрисе, однако все-таки согласился на очередное появление в пятом фильме джей агента 007.

Если бы он ("Спектр", – LifeStyle 24) оказался последним, мир вряд ли что-нибудь потерял. Но чувствовалось, что нам необходимо было довести до конца что-то еще. Если бы я ушел после "Спектра", что-то бы точно происходило в моей голове, и я бы жалел, что не сделал еще один фильм, – заявил Дэниел Крейг.

Именно поэтому британский актер примерил роль секретного шпиона еще один, финальный раз. Он снялся в фильме, который получил название "007: Не время умирать" или "Джеймс Бонд 25". Премьера ленты в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.