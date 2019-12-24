Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Дэниэл Крэйг объяснил, почему вернулся к роли Бонда в последний раз

Дэниэл Крэйг объяснил, почему вернулся к роли Бонда в последний раз
14:48 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:51-летняя звезда впервые признался, что планировал покинуть франшизу еще до выпуска 25-го фильма.

Британский актер Дэниел Крейг в который раз вернулся к роли секретного агента, однако до этого он надолго "застрял" в ленте с негласным названием "Бондиана". Теперь звезда франшизы покидает ее навсегда, о чем откровенно говорит с представителями иностранных СМИ.

Новое интервью Дэниела Крейга появилось на сайте издания Empire. Актер неоднократно подтверждал, что он на самом деле последний раз бегает с пистолетом и отслеживает преступников в роли Джеймса Бонда.

Как оказалось, Дэниел Крейг хотел "сдать пост" и отдать его другому актеру или актрисе, однако все-таки согласился на очередное появление в пятом фильме джей агента 007.

Поклонники Бритни Спирс проиграли суд против ее отца: подробности

Если бы он ("Спектр", – LifeStyle 24) оказался последним, мир вряд ли что-нибудь потерял. Но чувствовалось, что нам необходимо было довести до конца что-то еще. Если бы я ушел после "Спектра", что-то бы точно происходило в моей голове, и я бы жалел, что не сделал еще один фильм, – заявил Дэниел Крейг.

Именно поэтому британский актер примерил роль секретного шпиона еще один, финальный раз. Он снялся в фильме, который получил название "007: Не время умирать" или "Джеймс Бонд 25". Премьера ленты в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джеймс Бонд, Знаменитости, Бонд, Дэниел Крейг, Актер, 007.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь