Искусственный интеллект будет помогать Warner Bros. с фильмами

Новости культуры:Искусственный интеллект должен облегчить продюсерам процесс принятия решений.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures поделилась своими планами по сотрудничеству с Cinelytic, разработчиком системы искусственного интеллекта. Новая разработка компании будет предусматривать доходность кинокартины, оценивать стоимость "звезды" и определять оптимальное время для выпуска фильма в прокат.

Финальное слово о выпуске картины все еще останется за людьми, но компьютер поможет оценить прогнозируемый доход и разработать стратегию выпуска фильма, сообщает Engadget.

Как будет работать алгоритм

Система Cinelytic сочетает ИИ и облачные технологии, которые позволяют работникам развлекательной сферы принимать решения с большей оперативностью и информированностью, на основе анализа больших данных. Платформа сокращает время, которое обычно уходит на выполнение рутинной и малоценной работы, и продюсеры могут уделить больше внимания маркетингу и дистрибуции.

Warner Bros. очень рада работать с передовой системой Cinelytic. В нашей индустрии мы ежедневно принимаем сложные решения, которые влияют на то, что – и как – мы продюсируем и поставляем кинотеатрам всего мира. Именно поэтому, чем точнее будут наши данные, тем лучше мы сможем захватить наших зрителей, – заявил Тонис Киис, старший вице-президент кинокомпании.

Несмотря на такой оптимистичный взгляд, в Голливуде обычно стараются не афишировать использование алгоритмов ИИ в принятии решений.

Почему это может не сработать

Пока не ясно, насколько точно ИИ сможет предсказать успех фильма. Машины учатся только на опыте прошлого и не в состоянии учесть культурные сдвиги или изменение вкусов аудитории. Играет роль и "человеческий фактор": голливудские продюсеры боятся, что пресса обвинит их в недостатке креативности.