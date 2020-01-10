"Сверхъестественное": в сети появились новые кадры 15 сезона (Фото, Видео)

Новости культуры:Девятый эпизод "Сверхъестественного" выйдет на канале The CW в следующий четверг, 16 января.

Пятнадцатый сезон "Сверхъестественного" в самом разгаре, но пока шоу не вернулось после праздничных каникул, и канал The CW решил подразнить фанатов первыми кадрами девятого эпизода.

В серии под названием "Ловушка" зрителей ждет сюрприз, ведь в одной из сцен Сэма можно увидеть рядом с Чаком. Не будем забывать, что он же - тот самый Бог, который создал Винчестерам столько проблем, а заодно и "наградил" одного из них незаживающей раной.

Пока непонятно, перейдет ли младший Винчестер на сторону главного антагониста заключительного сезона, но любопытство эта ситуация определенно вызывает.

Как заявляет синопсис эпизода, Сэм и спасенная им Эйлин откроют некую ужасную тайну, а Дин и Кастиэль объединятся, чтобы опередить Бога. По традиции братьям Винчестерам придется нелегко: на кадрах хорошо видно, как старший брат за что-то отчитывает младшего, а потом с потерянным видом просиживает за столом в компании стакана виски.

Также промокадры показывают разгуливающих по лесу Дина и Кастиэля, причем последний изображен с фонариком в руках и всем своим видом очень напоминает агента Малдера из "Секретных материалов".

Что ж, учитывая, что пятнадцатый сезон для сериала станет последним, истина и впрямь где-то рядом.

Девятый эпизод "Сверхъестественного" выйдет на канале The CW в следующий четверг, 16 января.