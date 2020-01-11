Сара Полсон вернется в новый сезон сериала "Американские истории ужасов": подробности

Новости культуры:Американская актриса Сара Полсон возвращается в продолжение известного телесериала в жанре ужасы "Американская история ужасов".

Известный американский сериал в жанре ужасов решили продлить на 10 сезон. Вместе с этим стало известно, что Сара Полсон согласилась вернуться в сезон и вместе с тем намекнула, что исполнит роль одного из центральных персонажей.

Стоит отметить, что еще в 2011 году Сара Полсон начала сниматься в данном сериале от FX. Роль принесла ей пять номинаций на премию "Эмми". Вскоре она получила множество других премий и стала первой актрисой, обладающей всеми пятью телевизионными наградами в один сезон.

В 2016 году Сара Полсон исполнила роль прокурора Марши Кларк в сериале канала FX "Американская история преступлений", за которую заработала всеобщую славу от критиков.

Тем временем, глава кабельного канала FX подтвердил, что телесериал продолжили еще на три сезона. Дата выхода 10 сезона намечена на осень 2020 года.