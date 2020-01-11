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Сара Полсон вернется в новый сезон сериала "Американские истории ужасов": подробности

Сара Полсон вернется в новый сезон сериала "Американские истории ужасов": подробности
14:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Американская актриса Сара Полсон возвращается в продолжение известного телесериала в жанре ужасы "Американская история ужасов".

Известный американский сериал в жанре ужасов решили продлить на 10 сезон. Вместе с этим стало известно, что Сара Полсон согласилась вернуться в сезон и вместе с тем намекнула, что исполнит роль одного из центральных персонажей.

Стоит отметить, что еще в 2011 году Сара Полсон начала сниматься в данном сериале от FX. Роль принесла ей пять номинаций на премию "Эмми". Вскоре она получила множество других премий и стала первой актрисой, обладающей всеми пятью телевизионными наградами в один сезон.

В 2016 году Сара Полсон исполнила роль прокурора Марши Кларк в сериале канала FX "Американская история преступлений", за которую заработала всеобщую славу от критиков.

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Тем временем, глава кабельного канала FX подтвердил, что телесериал продолжили еще на три сезона. Дата выхода 10 сезона намечена на осень 2020 года.

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Кино, Сериал, 10 сезон, Американские истории ужасов, Новый сезон сериала.
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