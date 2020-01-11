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В честь премьеры фильма "Мои мысли тихие" в Киеве пройдут творческие встречи

В честь премьеры фильма "Мои мысли тихие" в Киеве пройдут творческие встречи
21:21 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Зрителей также приглашают поддержать флешмоб #зводимамувкіно.

16 января в украинский прокат выходит комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. В честь премьеры в Киеве пройдут встречи с творческой группой фильма.

В частности, 14 января, в киевском кинотеатре "Синема Сити" (ТРЦ Ocean Plaza) состоится торжественная киевская премьера с участием постановщика и исполнителей главных ролей.

График премьерных показов и мероприятий фильма:

14.01, вт – Синема Сити в ТРЦ Океан Плаза – главная премьера

17.01, пт – Линия кино в ТРЦ Аладдин – творческая встреча

18.01, сб – Лира – Q&A после показа

19.01, вс – Жовтень – творческая встреча

20.01, пн – Планета кино в ТРЦ Ривер Молл – творческая встреча

21.01, вт – КИНО42 – Late Night Q&A з Антонио Лукичем

Фильм рассказывает об отношениях разных поколений и посвящен мамам, поэтому зрителей приглашают поддержать флешмоб #зводимамувкіно.

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Также, до 5 февраля в киевском метрополитене будет курсировать специальный поезд, брендированный постерами с цитатами героев фильма.

Съемки комедии проходили в Киеве, в Карпатах и на Закарпатье. По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Смотреть, Ирма Витовская, Мои мысли тихие.
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