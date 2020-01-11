Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

Новости культуры:Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей.

Южнокорейский фильм "Паразиты", получивший на днях "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм, станет основой для нового мини-сериала HBO.

Как сообщает Variety, проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").

Дата выхода, количество серий и актерский состав американских "Паразитов" не называются.

Фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям.

Напомним, что стали известны номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (Hollywood Critics Association, HCA), которая вручается с 2016 года.