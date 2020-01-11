Скачать
Суббота, 11.01.2020
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
17:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей.

Южнокорейский фильм "Паразиты", получивший на днях "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм, станет основой для нового мини-сериала HBO.

Как сообщает Variety, проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").

Дата выхода, количество серий и актерский состав американских "Паразитов" не называются.

Сара Полсон вернется в новый сезон сериала "Американские истории ужасов": подробности

Фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям.

Напомним, что стали известны номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (Hollywood Critics Association, HCA), которая вручается с 2016 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Кино, HBO, Золотой глобус, Драма, Паразиты, Лучший иностранный фильм, Южнокорейский фильм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь