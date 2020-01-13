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Семь смертных грехов Джуда Лоу: HBO выпустил ролик к сериалу "Новый Папа" (Видео)

Семь смертных грехов Джуда Лоу: HBO выпустил ролик к сериалу "Новый Папа" (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера сериала состоится сегодня, 13 января 2020 года, на канале HBO.

Телеканал HBO к премьере сериала "Новый Папа" выпустил ролик с перечислением семи смертных грехов одного из главных героев - Папы Пия XIII, он же Ленни Белардо, которого играет Джуд Лоу.

В ролике появляются как кадры из первой части сериала "Молодой Папа", так и из его продолжения, в котором после того, как Пий XIII впал в кому, престол переходит к Иоанну Павлу III (Джон Малкович).

В новом сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

В Сети опубликовали полноценный трейлер к сериалу "Новый Папа" (Видео)

Телешоу состоит из девяти эпизодов, снятых Паоло Соррентино. Премьера на канале НВО - 13 января.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Джуд Лоу, Премьера, HBO, Джон Малкович, Новый папа.
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