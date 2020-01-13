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Джеймс Нортон может стать следующим Джеймсом Бондом

Джеймс Нортон может стать следующим Джеймсом Бондом
11:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Пока в фаворитах оказался Джеймс Нортон, известный по криминальному сериалу BBC "МакМафия".

Сам актер, похоже, не сомневается, что роль достанется ему.

До выхода на экраны юбилейного фильма франшизы о Джеймсе Бонде осталось еще несколько месяцев, а пересудов о том, кто станет следующим супершпионом, все больше.

Как оказалось, актер в своих шансах тоже вполне уверен и даже успел отметить грядущее назначение во время празднования Нового года с друзьями. О многом говорит и ряд секретных встреч, которые провели Нортон и продюсер франшизы Барбара Брокколи.

Почти два года фанаты "бондианы" гадали, кто станет следующим агентом 007, пока кинокомпания EON Productions сообщала о все новых кандидатах, среди которых в том числе оказались Ричард Мэдден и Идрис Эльба. И вот накануне стало понятно, что именно Нортон оказался идеальным, по мнению создателей серии фильмов о Бонде, актером на столь важную роль.

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Правда, пока неизвестно, был ли уже официально заключен контракт. И держать эту информацию в тайне вполне логично, ведь куда разумнее будет обрадовать фанатов новостями сразу после того, как фильм "Не время умирать" будет показан в кинотеатрах. Любопытно, что в одном из недавних интервью Джеймс упомянул, что любит отведать крепкого мартини — фирменного напитка Бонда, так что это могло стать своеобразной пасхалкой для всех внимательных читателей.

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Джеймс Бонд, Знаменитости, Актер, Джеймс Нортон, МакМафия.
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