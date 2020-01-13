"Мир Дикого Запада": в тизере сериала объявили дату запуска нового сезона (Видео)

Премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года. Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон. Напомним, что основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие"). Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания. Семь смертных грехов Джуда Лоу: HBO выпустил ролик к сериалу "Новый Папа" (Видео) Второй сезон сериала стартовал на HBO 22 апреля 2019 года. В нем рассказывается история появления парка. В мае 2019 стало известно, что HBO принял решение продлить сериал "Мир Дикого Запада" на третий сезон.