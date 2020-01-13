Канал NBC снимет сериал о детстве Дуэйна "Скалы" Джонсона

Новости культуры:Телеканал NBC снимет автобиографический сериал о Дуэйне Джонсоне.

Телекомпания собирается снять 11 эпизодов комедии, под названием "Молодой Скала", в которой расскажется о детстве и подростковой жизни знаменитости.

Сам Дуэйн Джонсон будет появляться в каждом эпизоде шоу, которое будет вести "хронику его формирующих лет".

Шоураннером проекта, а также написанием сценария займется Нахнатчка Кхан. В соавторстве с Джеффом Чиангом хан написал пилотную серию. Чианг тоже выступит исполнительным продюсером.

Подробностей об актерском составе, дате съемок и выхода пока нет.

Для Дуэйна Джонсона эта роль не первая. Ранее, он снимался в сериале от HBO "Игроки". В настоящее время он является ведущим и исполнительным продюсером сериала NBC "Игры Титана".